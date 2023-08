Inizia la nuova stagione del Tennistavolo Vigliano con il primo appuntamento da non perdere: avrà luogo, infatti, l'Open Day, in programma sabato 2 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, presso la palestra della scuola primaria San Quirico, in via Campazza 4, a Vigliano Biellese.

L'evento ha l'obiettivo di far conoscere e provare a tutti questo sport. Sarà presente l'allenatore professionista Adrian Panaite. Per info: 328 4048881.