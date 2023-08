Pallamano, a Vigliano si ricomincia: “L'obiettivo? Riportare a Biella un campionato femminile” FOTO

Riprendono gli allenamenti della sezione pallamano di FC Vigliano Polisportiva nella giornata di lunedì 28 settembre. In programma cinque giorni di ripresa di confidenza con il campo che vedrà sempre una prima parte di risveglio muscolare ed una seconda dedicata esclusivamente ad aspetti di tecnica e tattica individuale e combinazioni a due e tre giocatori.

I tesserati e le tesserate sono stati convocati alle 18:30 presso il Campo Sportivo Comunale di Viale Alpini a Vigliano Biellese per il loro primo allenamento che porterà alla partecipazione certa al Campionato Under 15 maschile sotto l'egida della FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball). Confermate anche le attività promozionali e di avviamento alla pallamano rivolte a chi vorrà avvicinarsi a questa coinvolgente disciplina di squadra, mentre lo staff tecnico è al lavoro per riportare nel Biellese anche una squadra femminile che partecipi alle attività FIGH.

Queste le parole del responsabile di sezione Simone Lugli, che sarà anche l’allenatore per la corrente stagione: “Nella scorsa stagione abbiamo lavorato per consolidare il gruppo esistente e fatto promozione per avvicinare nuovi ragazzi e ragazze, bambini e bambine alla disciplina della pallamano. È stato un vero onore aver riportato per il primo anno, dopo molto tempo, i campionati agonistici giovanili di pallamano nel Biellese. Anche se i risultati finali delle gare non hanno portato un gran numero di vittorie, è stato bello assistere alla crescita di tutti gli elementi componenti il gruppo squadra dei due campionati disputati, ma ancor più soddisfacente è stato vedere i progressi fatti da tutti i tesserati e le tesserate, oltre alla collaborazione nei Campionati Studenteschi delle scuole secondarie di primo grado. Per la stagione che sta iniziando ci stiamo ponendo l’obiettivo di partecipare di nuovo ad almeno due campionati federali. Se nelle scorsa stagione furono entrambi del settore maschile, per la corrente l’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di riportare a Biella anche un campionato femminile”.

La società comunica che per eventuali informazioni sulle attività ci si può rivolere al numero 3476083190 o su handballvigliano@gmail.com