Bocce, Valle Elvo e Piatto Sport vincenti al Trofeo Fontanella

Vittorio Piazza ed Albero Ferrarotti di Valle Elvo, Sergio Barbera Audis e Roberto Orioli di Piatto Sport

Queste le due coppie che si sono aggiudicate il “Trofeo Luciano Fontanella” di bocce, disputato il 22 agosto.

Piazza e Ferrarotti hanno vinto la categoria DD (21 coppie partecipanti), sconfiggendo nelle ultime due gare due coppie di Vallemosso Mossese: 13-7 a Mauro Didonè ed Alessandro Fila Robattino in semifinale, e 13-5 a Gianni Rainero ed Alessandro Cereia Fus in finale. Nell'altra semifinale Rainero Cereia Fus hanno battuto Anna Franco e Giuseppe Calzano di San Secondo Bennese.

Nella categoria CC/CD, con 25 coppie al via, Barbera Audis e Roberto Orioli superano in semifinale 13-8 Vanner Dallacqua e Ivo Mazzone di Jolly Club Buronzo, e 11-6 in finale Marco Toietti e Claudio Sigismondi. Nell'altra semifinale Toietti e Sigismondi si sono imposti 13-3 sulla coppia Burcina Pier Giovanni Lanza e Davide Travaglini.