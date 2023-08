Telecabina Veglio-Bielmonte, Popolari in Rete dicono NO

"Diciamo no con forza e convinzione al progetto delle telecabina che verrebbe costruita da Veglio a Bielmonte".

Enrico Frandino, referente provinciale dei Popolari in Rete, si schiera con le forze che non approvano la costruzione della telecabina che dovrebbe sorgere in frazione Romanina di Veglio e salire alla stazione d sciistica di Bielmonte.

"Ma come é possibile che in tempi di crisi, in cui la gente non riesce ad arrivare a fine mese, i comuni non riescono a fa partire progetti a vantaggio del bene comune per scarsità di risorse, il Biellese soffre di un isolamento dovuto a mancanza di infrastrutture vitali per il suo rilancio, qualcuno, per interesse, spacciandola come una priorità a vantaggio di turismo ed economia, prospetta un progetto faraonico, con un impatto ambientale enorme e negativo per ambiente e territorio, usando fondi pubblici, che sarebbero meglio impiegati in progetti di vero valore sociale!"

"Auspichiamo una sensibilizzazione della cittadinanza da parte delle forze politiche attente al bene del territorio e delle realtà sociali e ambientaliste affinché non si consumi l'ennesima costruzione di un opera inutile, destinata a diventare l'ennesima cattedrale nel deserto a danno di persone che avrebbero bisogno di ben altre idee e progetti essenziali per una vera rinascita sociale"