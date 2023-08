Chiavazza, al Symposium degustazione sugli incroci

Ritornano all'enoteca di Chiavazza gli eventi dedicati alla scoperta di nuovi vini. Il titolare Sommelier Maurizio Mazzuchetti propone per le serate di venerdì 1 e sabato 2 settembre, a partire dalle 18 tre vini molto interessanti ottenuti con l incrocio di vitigni.

Il primo che assaggeremo sará un Manzoni Bianco 6.0.13 vitigno sutoctono della provincia di Treviso scoperto ed ottenuto negli anni 30 dal Proff. Luigi Manzoni Preside della scuola Enologica di Conegliano incrociando riesling renano con il pinot bianco. Il secondo vino arriva dalle marche ed un incrocio Bruni 54 creato dall'Ampelografo Bruno Bruni nel1936, é un ibrido tra sauvignon e verdicchio. Il terzo ed ultimo vino é un rosso proveniente dal Trentino dalla valle dei laghi Il vino Rebo nasce dall’invenzione di un grande esperto, Rebo Rigotti, ricercatore della Stazione sperimentale dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige (Trento). Egli attraverso una lunga sperimentazione è riuscito a creare intorno al 1920 un nuovo vitigno autoctono dovuto dall unione di Merlot e Teroldego.

La formula è di 3 calici a 15 Euro e per chi lo desidera in abbinamento ci saranno deliziosi taglieri del territorio. È gradita la prenotazione. Ricordiamo gli orari: giovedì, venerdì, sabato dalle 18.00 alle 22.00 mentre gli altri giorni solo per gruppi prenotati. Per info : tel. 015 0155072, 3355982038 sywinetr@ gmail.com