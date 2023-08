Biella, da "Il Lanificio" gli anticipi di moda per i capispalla più trendy FOTO

“L’estate sta finendo e un anno se ne va”: recitava così una hit dei mitici anni Ottanta e, quarant’anni dopo siamo nuovamente in quel periodo dell’anno. I primi temporali, l’inizio della scuola ed il rientro in ufficio che, come ogni anno, si ripresentano puntuali a ricordarci che, in fin dei conti, il count-down alle feste invernali può già partire.

Ed è proprio questo il mood con cui ci affidiamo al nostro stylist Marco, che torna da noi con la seconda rubrica della stagione, pronto ad anticiparci le tendenze di questo autunno-inverno; perché anche se il caldo ci fa ancora pensare all’estate, la voglia di novità è tanta ed quindi è meglio anticipare le mode e accaparrarsi subito i capi più trendy prima che vadano letteralmente a ruba.

“Quando penso alle tendenze della nuova stagione mi viene in mente solo una parola: capospalla! Come ogni anno le alternative sono molteplici, tra piumini, cappotti, giacconi e tanti altri modelli quelli sui quali puntare assolutamente sono il montgomery o il peacoat”

Caldissimi e versatili si ispirano ai modelli del ‘900 indossati dalla marina inglese per fronteggiare il freddo dei mari del Nord.

Ma qual è la differenza tra i due?

“Il Peacoat, detto anche Caban, è un giaccone doppiopetto con ampi revers e tasche verticali mentre il Montgomery si riconosce per la presenza del cappuccio oltre ai tasconi” ci spiega Marco. “Ciò che unisce questi due modelli è il materiale: purissima lana così cucita da permettere un’ottima protezione contro il freddo”

Per la stagione in arrivo l’uomo può puntare su una palette di colori neutri e intramontabili come il grigio e il blu oppure osare con le fantasie a quadri per un look più deciso. Abbinamento vincente sia con un abito elegante da ufficio che con un abbigliamento più casual come pantaloni o jeans e dolcevita in colorazioni neutre e accessori a contrasto.

E la donna? “Scordatevi i classici colori scuri: la moda quest’anno è a tutto colore” Vitaminici e sgargianti i capispalla si distinguono per la loro attitudine ad adattarsi e definire lo stile di qualsiasi donna li indossi dando un twist anche alle giornate più cupe. Sublimi senza mezze misure se abbinati ad ogni ora della giornata con un look casual e perché no anche con un look più sofisticato come un pantalone a palazzo e stivaletti con tacco”

Ma se dovessi scegliere tra i due modelli tra quale sceglieresti? “Sono giustissimi entrambe dipende se la preferenza cade o meno sul cappuccio” Consiglio di dare un’occhiata e lasciarsi tentare dalle anticipazioni di stagione dalla collezione IL LANIFICIO che potete trovare online e nello store in via Cernaia 40 a Biella.

www.illanificio.it