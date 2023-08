Il Coro Monte Mucrone in Val Maira

Il Coro Monte Mucrone “ Provincia di Biella “ Sezione della A.P.D. “ Pietro Micca “ è stato in trasferta in Val Maira in occasione del “ Festival Val Mairo Chanto“, rassegna nazionale di canto corale, che si è svolto nei giorni dello scorso fine settimana in una delle valli più suggestive ed incontaminate delle Alpi Occidentali.

Teatro di questo evento è stato il Comune di Marmora, uno dei borghi più pittoreschi del luogo, che ormai da sette anni in collaborazione con la locale Pro Loco ed il Comune ripropone la manifestazione. Il Coro nel pomeriggio di sabato 26 agosto ha tenuto ben tre concerti in tre postazioni differenti dove ha presentato un repertorio della durata di circa mezz’ora l’uno.

Insieme agli altri sette cori partecipanti ha sfilato poi per le vie del paese terminando l’incontro con 2 canti di chiusura a cori riuniti. Una nuova perla da aggiungere alla collana di partecipazioni e successi della nostra formazione in oltre 50 anni di attività.