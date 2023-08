Polizia, presa la banda dei furti in Autostrada

Una banda di ladri operativi nelle aree di servizio autostradali è stata arrestata dai poliziotti della Polizia Stradale di Novara.

I quattro, due uomini e due donne, in poco tempo avevano messo a segno diversi colpi, tra cui il furto di borse mentre le vittime consumavano un pasto insieme ai loro familiari, in due diverse aree di sosta. Ne dà notizia il portale web della Polizia di Stato. Immediatamente allertata la Stradale si era messa sulle loro tracce e, in pochi giorni, attraverso alcuni importanti elementi sono riusciti a individuarli e a monitorarli.

È emerso che i quattro avessero utilizzato per tutti i colpi la stessa auto poi risultata noleggiata, una Cadillac con cui infine, prima di essere arrestati in flagranza, avevano raggiunto due comuni della provincia di Torino per mettere a segno due furti, in una profumeria e in un negozio di ottica.

I quattro venivano fermati mentre si accingevano ad imboccare l’autostrada A5 Torino-Aosta con la Cadillac e dopo esser stati identificati e perquisiti sono stati arrestati. All’interno dell’auto la refurtiva appena sottratta: 12 paia di occhiali e 14 confezioni di profumo per un valore di oltre 5mila euro.