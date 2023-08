Manza ferita sopra Pian del Re, salvata grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di venerdì 25 agosto una giovane manza è rimasta ferita a una spalla, scivolando nei pressi del Lago Fiorenza, sopra al Pian del Re. Non è bastata la presenza dell’allevatore Giovanni Dalmasso, margaro di Crissolo, aiutato da alcuni passanti a trarla in salvo.

"Per soccorrerla - racconta Dalmasso - è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono prontamente recati sul luogo e ci hanno aiutati a farla scendere per il sentiero sino al piano per curarla e farle riprendere le forze. Ringrazio i Vigili del Fuoco volontari di Barge per l’aiuto, la pazienza e la cura che hanno avuto per portare la manza in salvo.”

Una breve storia a lieto fine, ora la manza sta meglio e a breve tornerà a pascolare con le altre sue compagne.