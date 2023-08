Maltempo a Vercelli: chiusura di parchi e viali, ordinanza prorogata fino a venerdì FOTO

E' stata prorogata fino al primo settembre l'ordinanza che dispone la chiusura dei parchi pubblici e del passaggio pedonale sotto le alberate cittadine. Il provvedimento del sindaco Andrea Corsaro è stato emanato nella giornata di lunedì: all'alba, in viale Garibaldi è precipitata un'altra pianta nella zona verso la stazione, già duramente colpita sabato pomeriggio.

Il sindaco aveva disposto fin da subito la chiusura di viali e parchi per consentire le verifiche sulla stabilità delle alberate cittadine maggiormente colpite dell’evento meteorologico del 26 agosto. Il crollo di questa mattina ha fatto suonare ulteriori campanelli di allarme. L’inibizione del traffico pedonale vale lungo tutti i viali cittadini e in particolare viale Garibaldi, viale di corso Italia, viale di corso Rigola, viale della Rimembranza, viale di corso De Gregori: dal primo cittadino è arrivata più volte la raccomandazione a evitare di mettersi in situazioni di pericolo stazionando nelle zone colpite dal maltempo e oggetto di divieto.

Chiuso anche il parcheggio della caserma Garrone: un grosso abete situato nella zona perimetrale è caduto sulle vecchie casematte e, superando il muro di cinta, parte dei rami sono precipitati sul marciapiedi e su parte della carreggiata di corso Italia. L'ostacolo è segnalato, ma è raccomandata prudenza. Dal Coc, centro operativo comunale di Protezione civile, i controlli proseguiranno per tutta la giornata anche in relazione alle condizioni del sottopasso che conduce al rione Isola.