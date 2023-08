Violento incidente tra due auto a Gaglianico, due feriti FOTO

È di due feriti il bilancio del terribile schianto avvenuto all'incrocio tra via Fiorina e via Napoli, a Gaglianico. È successo intorno alle 7.30 di oggi, 28 agosto.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai due conducenti, poi trasportati in ospedale in codice giallo. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, assieme ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.

La strada è stata per ora chiusa al traffico per consentire l'intervento del Servizio Ambiente.