Momenti di preoccupazione a Biella per la caduta di una parte di cornicione sulla strada. È successo poco dopo le 10 di oggi, 28 agosto, in via Sebastiano Ferrero. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni a cose.

Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito. Ad ora, si sta valutando la chiusura della strada per garantire la salvaguardia e la messa in sicurezza dell'area interessata dal crollo.