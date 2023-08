Rescue Projet: Anche un Volontario biellese consegue il brevetto di soccorritore fluviale

Un gruppo di nove volontari del coordinamento di protezione civile territoriale, uno da Biella, due da Vercelli, due da Adria e quattro da Verbania, hanno conseguito il brevetto di soccorritori fluviali; persone con tanta umiltà e voglia di aiutare con qualità e senza protagonismo che si mettono a disposizione per tutti coloro che hanno bisogno e che hanno dimostrato che non c'è una età per sognare o per provarci.

l mondo del soccorso fluviale ed alluvionale è molto vasto, complesso e soprattutto altamente specialistico. L’ambiente dell’acqua viva è estremamente dinamico e mutevole, sempre tempo-dipendente e necessita di essere affrontato con tecniche, attrezzature e procedure specifiche.

Il corso è rivolto al personale di soccorso che necessita di formazione specifica sia teorica che pratica nel soccorso fluviale ed alluvionale. Sono quindi destinatari del corso: il personale del soccorso dei corpi dello Stato (VVF, Polizia Fluviale), i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa e di tutte quelle organizzazioni che si occupano del settore soccorso ed emergenza.