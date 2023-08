Brich di Zumaglia, scintille tra i gestori e il sindaco De Faveri

A due anni dalla firma della convenzione per la gestione del Brich di Zumaglia tra Unione Montana Valle del Cervo e Giulia Borio, quest'ultima ha scritto una lettera a stampa e cittadinanza per contestare la mancata collaborazione da parte dell'Amministrazione.

“Sono a conoscenza – scrive Borio - della mozione presentata dal sindaco Edoardo De Faveri per richiedere l’interruzione della convenzione stipulata tra la nostra associazione e l’Unione Montana adducendo scuse quali la mal gestione del parco. La mozione è stata respinta".

“Personalmente, e ripeto personalmente, - continua Borio - ritengo questo suo atteggiamento una sorta di abuso di potere, una costante aggressione e minaccia diretta a danneggiare e denigrare il nostro operato".

“Che la signora Borio – replica il Sindaco - sia a conoscenza della mia mozione presentata alla Unione Montana non può che farmi piacere. Ne conoscerà quindi anche i contenuti. Sul fatto che la mia mozione sia stata respinta non credo ci sia da gioire. Tutt'altro. E non credo che costituisca lo spunto per esibire le opere eseguite finora , pontificandole a tal punto da far sembrare il Parco del Beich un gioiello a livello nazionale. L'evidenza dei fatti, ahimé, in merito al Parco del Brich, è sotto agli occhi di tutti. Rivolgo un invito ai miei concittadini di farsi una passeggiata dal paese verso le due collinette che ospitano il Castello e la famosa Torre merlata. Si renderanno conto che il "luogo delle favole" descritto dalla signora Giulia Borio NON ESISTE”.

“Non esiste da parte mia – prosegue De Faveri - alcun interesse particolare salvo quello di rivedere il Brich tornare ad occupare il posto che merita nel nostro territorio, che è anche territorio della Unione Montana che invece ha respinto la mia mozione dopo averla caldeggiata, supportata da una relazione firmata dal tecnico dell'Unione, relazione che evidenziava già tempo fa, carenze, inadempienze da parte dell’associazione che gestisce il Parco del Brich. Tale relazione meriterebbe di essere riletta da parte di tutti gli attori coinvolti nella questione, per semplice trasparenza dei fatti. La mia azione va letta come estrema "provocazione", tesa a trovare un accordo fattivo, non solo con l’associazione ma anche attraverso sinergie con altre organizzazioni locali, che ritengo necessarie e indispensabili per un bene che è di tutti”.

Giulia Borio rivendica quanto fatto in questi due anni: “Abbiamo rilevato parco e strutture in condizioni pietose e di abbandono, e abbiamo fatto del nostro meglio, sempre restando nei limiti delle nostre risorse e senza nessun contributo economico da parte di terzi. Nei 15 mesi di pandemia abbiamo avuto problemi negli spostamenti e ciò giustifica alcune carenze. Abbiamo comunque provveduto ad almeno 5 tagli del verde ogni anno (l’ultimo è stato fatto nei sentieri 10 giorni fa ma si sa l’erba durante il periodo estivo cresce in fretta). Abbiamo ristrutturato, arredato ed attrezzato la cascina Ale e le sue cucine ed aperta quest’anno con il bar dal giovedì alla domenica da inizio primavera a fine estate”.

“Abbiamo ripristinato – spiega Borio - nella cascina gli impianti fermi da anni, fatto manutenzioni costanti alla caldaia che da sempre da problemi, riparato perdite comprese quelle dai tetti, rimesso in funzione le stalle e portato in tutte l’acqua potabile per poter ospitare animali, sostituito e revisionato costose pompe dell’acqua ferme da anni gestite da impianti elettrici fatiscenti. Abbiamo, come da contratto, installato numerose telecamere nei punti cruciali, (al momento ne sono in funzione 14 ma ne stiamo installando ancora), e, all’occasione, montiamo fototrappole per immortalare i soliti furbetti e vandali che, di nascosto, spesso la sera scavalcano entrano e danneggiano”.

E ancora: “Abbiamo attivato in alcune zone il wi-fi dando connessione gratuita agli utenti che ne fanno richiesta. Abbiamo da poco ricevuto conferma dall’Organizzazione Internazionale Protezione Animali del comune interesse a collaborare in difesa della natura e degli animali con progetti in fase di realizzazione, post pratiche burocratiche già in corso. Stiamo organizzando, per la chiusura della stagione, un evento socio-culturale a carattere medievale-celtico di 3 giorni, per far conoscere il parco ed il castello al maggior numero di utenti, non solo Biellesi, al fine di incentivare il turismo di qualità nell’area. Inoltre è possibile, prenotando con la formula garden-sharing, dormire in tenda sotto le stelle nel bosco e vivere più da vicino la natura usufruendo dei servizi igienici in cascina”.

Giulia Borio rivendica inoltre la sua vocazione ambientalista: “Usufruiamo di risorse nostre con le quali diamo vita a progetti sostenibili per una maggiore fruibilità ed accessibilità alle aree di interesse botanico, alla valorizzazione delle collezioni vegetali presenti, all’arricchimento di alcune aree con nuove coltivazioni (inseriremo il mirtillo di montagna e altro), alla creazione di mini-orti individuali (gestiti direttamente da chi vuol partecipare). Progetto che verrà proposto alle scuole primarie e secondarie da settembre insieme alla creazione di aiuole fiorite pro-impollinazione. All’interno della cascina stiamo realizzando la biblioteca degli alberi dove tra un bibita, un the o un aperitivo, sarà possibile dedicarsi a relax e lettura tra numerosi testi di tutti i generi a disposizione. Offriamo inoltre spazi gratuiti a chi desidera posizionare nell’area degli alveari”.

“Ci teniamo – afferma Borio - a differenziarci dagli orti botanici cittadini mantenendo l’aspetto boschivo dell’area, caratterizzato da un elevato grado di naturalità e dall’assenza di particolari sistemazioni antropiche, lasciando spazio alla natura ed agli animali. Chi intende frequentare l’area deve essere consapevole di trovarsi in un bosco senza il lusso di sentieri troppo curati e dall’aspetto urbano. Vogliamo che le piante prosperino lasciando ai futuri frequentatori il modo di osservare un ecosistema in evoluzione. Prendiamo spunto da Nature Conservancy, che si occupa di preservare il patrimonio naturale e suggerisce di lasciare le foglie cadute, che rappresentano un importante habitat naturale per molti insetti. Farfalle, falene, lombrichi e altri piccoli animali depositano le uova in questo ambiente. Senza contare che le foglie diventano anche un rifugio per rane, anfibi, scoiattoli, salamandre, tartarughe e insetti. Grazie al fogliame si riparano dagli agenti atmosferici e trovano nutrimento. Uno strato di fogliame sul suolo attira molti più uccelli che vanno a caccia degli insetti nascosti. Le foglie morte offrono vantaggi in quanto sono un fertilizzante naturale e costituiscono un ottimo schermo contro il freddo. Ciò può aiutare a proteggere piante delicate”.

In conclusione della lettera, Giulia Borio esprime una lamentela: “Nel tratto della GTB (sentiero pubblico che attraversa il parco) di pertinenza del Comune di Zumaglia, che parte dall’ingresso nord fino alla cascina, non viene fatta alcuna manutenzione. Tant’è che abbiamo suggerito agli utenti di rivolgersi per tale inadempienza direttamente al Sindaco".

Sull'attività svolta in questi due anni dall'associazione di Giulia Borio, il Sindaco De Faveri risponde così: “Affinché il bene possa tornare ad essere di tutti coloro che lo amano, le belle iniziative elencate dovranno non soltanto essere scritte o pensate, bensì realizzate. Non basta definirsi NATURALISTI per giustificare una convenzione firmata. Nessuno disconosce le opere fatte finora ma non si possono giustificare le "inadempienze" aggrappandosi al periodo Covid quando la Convenzione è datata 2021, o affermare in modo "lapalissiano" che l'erba cresce! Così come fare lunghe disquisizioni sull'ecosistema del Brich quando le uniche piante facilmente classificabili portano il nome di ROVI ed erbe infestanti nei principali camminamenti, compresa la zona adiacente la Torre".

"Si chiamano PRIORITÀ, - conclude De Faveri - e vengono prima di relazioni e progetti avviati e mirati al futuro. Tra queste priorità avrei gradito due parole sulla Torre, infestata alla base dalle erbe, e in sommità sovrastata da antenne, parabole e ripetitori. A proposito di "estetica", invito la signora Giulia Borio a fare una passeggiata amichevole con il Sindaco, per risolvere una questione che, sinceramente, sta diventando intollerabile. Fin che si guarda il problema, il problema rimane e, probabilmente, si ingigantisce. Invece dovremmo unire le forze per trovare la soluzione al problema. È un invito, se si vuole passato attraverso ad una "provocazione", ma resta pur sempre un invito, A TUTTI!” .