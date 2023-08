Biella, ecco come cambia la viabilità per Bolle di Malto

In occasione dell’evento denominato “Bolle di Malto” che si svolgerà dal 31 agosto al 4 settembre 2023 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza e mezzi autorizzati per il montaggio e smontaggio del palco, nella seguente area e periodo: a) piazza Martiri della Libertà, tutta la piazza, dalle ore 6,00 di lunedì 28 agosto alle ore 00,00 di mercoledì 6 settembre 2023; b) piazza Martiri della Libertà, carreggiata a nord della piazza, tra via Cavour/P. Micca e piazza Primo Maggio (rotatorie escluse) dalle ore 6 di lunedì 28 agosto alle ore 00,00 di mercoledì 6 settembre 2023; c) piazza Martiri della Libertà, carreggiata a sud della piazza, (eccetto aventi diritto in ingresso e in uscita dai passi carrai) tra via La Salle e via P. Micca dalle ore 17.00 alle ore 02.00 dei seguenti giorni: 31.08.2023 al 01.09.2023; 01.09.2023 al 02.09.2023; 02.09.2023 al 03.09.2023; 03.09.2023 al 04.09.2023; 04.09.2023 al 05.09.2023.

Dal 31 agosto al 5 settembre verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza e aventi diritto (attività commerciali e residenti) che potranno percorrere via De La Salle per raggiungere piazza Primo Maggio, in via San Filippo e via Galliari. Inoltre sarà istituito il senso unico di marcia in piazza Martiri sud, nel tratto compreso tra via Galliari e via Pietro Micca, con direzione est-ovest (da via San Filippo/Galliari a via Pietro Micca) al di fuori della temporalità prevista di cui al punto n°1c. Dal 31 agosto al 5 settembre verrà istituito l’obbligo di svolta a destra in via Galliari intersezione via San Filippo; temporaneamente abrogato il divieto di transito in via De La Salle e istituito il dare precedenza per chi percorre via La Salle verso piazza 1 Maggio. Infine verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati per il mercato, nella seguente area e periodo: piazza Colonnetti, tutta la piazza, esclusa via Roccavilla, dalle ore 6,00 alle ore 15,00 di martedì 29 agosto, venerdì 1 settembre e martedì 5 settembre 2023.