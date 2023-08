Biella e la Polizia ricordano il vice questore Cusano, a 47 anni dalla morte

In occasione del 47° anniversario della sua morte, la Polizia di Stato si stringe nel ricordo del Vice Questore Aggiunto di Pubblica Sicurezza Dr. Francesco Cusano, Medaglia d’Oro al Valor Civile e Vittima del Dovere, crudelmente ucciso dalle Brigate Rosse mentre, libero dal servizio, sottoponeva a controllo gli occupanti sospetti di un’autovettura.

Per l’occasione si ricorda l’elevato attaccamento al servizio, dedizione al lavoro e spiccato senso di responsabilità verso la cittadinanza biellese, della quale, il Vice Questore Aggiunto Cusano, era ormai parte integrante.

In un contesto di assoluta sobrietà, venerdì 1° settembre 2023, alle 11.30, sarà deposta una corona d’alloro presso il Cippo evocativo sito in “Largo Cusano”, alla presenza delle massime Autorità di Biella e Provincia, la Prof.ssa Giuseppina Porcaro, vedova del Funzionario, e il figlio Maurizio, Primo Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza.