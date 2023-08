Chiavazza, carrozzeria improvvisata (mica tanto) in viale Venezia, FOTO

A terra, tutto attorno, ci sono i teloni, anche sulla panchina, per evitare che il colore resti dove non deve. E poi c'è scotch, anche questo un po' ovunque, per tenere bene fermo il tutto, e anche in questo caso per evitare che il bianco finisca per esempio sul marchio del mezzo. In viale Venezia, proprio di fronte alla stazione, in questi giorni, è stata improvvisata (mica tanto vista l'organizzazione) una carrozzeria per dare una mano di colore a un furgone.

Il furgone si trova in un'area rimasta nei cuori di tanti biellesi, chiavazzesi in particolare, che oggi la ricordano con un'ombra di malinconia, anche per via dell'edificio che ospitava la stazione dismessa da anni, ormai ostaggio dell'incuria da tanto tempo (leggi Viale Venezia degrado ), sempre in condizioni più disastrate.

Una delle tre porte di ingresso della vecchia fermata ora è anche aperta. Qualcuno ha tolto uno dei catenacci che la tenevano chiusa. Dentro bottiglie rotte, stivali di gomma in un angolo e un accendino.