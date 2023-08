Virtus Biella, primi allenamenti in casa. Coach Venco: “Mi piace il progetto”

E' iniziata giovedì scorso al PalaSarselli di Chiavazza la nuova stagione della Virtus Biella. Agli ordini del capo allenatore Maurizio Venco e del preparatore tecnico Alex Cavallone il gruppo che prenderà parte alla serie C regionale ha iniziato in serenità l'avvicinamento al campionato che inizierà sabato 7 ottobre e che avrà un prologo con il turno preliminare di Coppa Piemonte a partire dal 16 settembre. Presto per parlare di valori e di calendari: questi ultimi verranno stilati probabilmente tra una decina di giorni almeno. E ancora non è stata definita la composizione del girone Coach Venco ha una squadra giovanissima e quasi tutta all'esordio in C, ma è partito subito battagliero come nella sua indole.

«Sarà una bella sfida» dice «Mi piace il discorso imbastito dalla società: un reset totale per fare quello che non fa quasi più nessuno, ovvero tirare fuori dal territorio una potenziale squadra per il futuro, per un campionato di serie superiore. Una roba che non va più di moda. Sicuramente ci aspetta un anno difficile ma proprio per questo anche anche divertente e stimolante. Scendere dalla serie A a questi livelli regionali non mi dà fastidio: non guardo la categoria, perché tutto dipende da come fai le cose. Ho visto delle serie A che lavorano come delle serie B e viceversa. Qui c’è un progetto che parte dalla serie C ma che ha delle solide basi e che anche dalla presidenza viene gestito come un punto di ripartenza: la sfida è proprio provare a tornare in un campionato nazionale e nel tempo provare a fare il colpo totale che può essere arrivare in A2 con almeno una base zonale. Vediamo se partendo da qua riusciremo a fare veramente i salti di qualità che devono essere fatti. Sia chiaro la A è più divertente della C, su questo penso che nessuno possa dire niente, ma ribadisco: è il progetto che conta».

La rosa della prima squadra non è ancora stata del tutto definita. La società riparte da una base di una decina di atlete provenienti dalla compagine che ha vinto la serie D l'anno scorso, integrate con alcune ragazze che hanno fatto parte del team di B1. Nelle prossime settimane verranno valutate tutte le atlete del florido settore giovanile nerofucsia e verrà decisa la composizione definitiva.