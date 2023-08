Golf, a Magnano è scattato il countdown per il 16° Teodoro Soldati Trophy

Al Golf Club Biella Le Betulle di Magnano è già scattato il countdown in vista dell’edizione numero 16° del Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy, che scatterà martedì 29 agosto e vedrà in azione alcuni dei migliori giovani golfisti del panorama europeo e mondiale.

La lista degli iscritti si è chiusa con oltre 170 richieste (sui 140 posti disponibili più 4 wild card) a rappresentare ben 19 nazioni. Capeggiano l’entry list degli stranieri i britannici Ben Bolton (che vanta già 3 vittorie in stagione) e Cameron Mukherjee (2° nel prestigioso McGregor Trophy 2023) entrambi con hcp -5. Immancabile la presenza dell’efficiente team sudafricano, che come ogni anno partecipa al campionato con i migliori giocatori della categoria: mentre per la prima volta si segnala la presenza di un portacolori del Giappone: Riki Matsumoto (hcp -2,6). Guida invece la numerosa e competitiva schiera di azzurrini (dall’ordine di merito nazionale) Luca Rimauro (hcp -4,6, Monticello) seguito da Bruno Frontero (hcp -3,3, Royal Park Roveri) e Federico Randazzo (hcp -3,3, Sicilia's Picciolo) rispettivamente 7° e 6° nel 2022.

Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, si è costruito negli anni una solida tradizione di rivelatore di nuovi talenti e la lista di chi è passato da questa gara per poi spiccare il volo nei tour professionistici (come Matteo Manassero, Renato Paratore, Haydn Porteous, Thomas Pieters, Matthew Fitzpatrick, Brandon Stone, Paul Dunne, Thomas Detry, Guido Migliozzi, Zander Lombard, Kristoffer Reitan, Matthias Schwab e Marcus Kinhult) si allunga anno dopo anno. La manifestazione è dedicata a Teodoro Soldati, giovane promessa del golf azzurro tragicamente scomparso nel luglio del 2015. L'evento si giocherà come sempre sullo storico percorso del Golf Club Biella di Magnano che si trova sulla statale che collega Biella ad Ivrea.