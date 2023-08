Bocce, Piatto Sport si impone alla Burcina

La quadretta di Piatto Sport Fabrizio Deregibus, Francesco Scarparo, Roberto Marinone, Gian Vincenzo Gaiofatto a segno nella gara nazionale di propaganda di bocce, disputata il 19 e 20 agosto sui campi della Burcina ed arbitrata da Marco Voglino.

Dopo aver superato in semifinale 13-6 Gaglianico (quadretta Alessio Bonello, Franco Cuzzolin, Fabrizio Rossetti, Sandro Orlando), Deregibus, Scarparo, Marinone e Gaiofatto hanno sconfitto in finale 13-11 la San Secondo Bennese (Marco Capello, Pietro Camelli, Paolo Turati, Nicolò Buniva), che in semifinale avevano eliminato 8-7 l'altra quadretta di Piatto Sport Fabrizio Ciarletti, Adriano Negrini, Sergio Barbera, Carlo Negro.