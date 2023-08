Vigliano presenta la Festa Parrocchiale 2023: tutti i giorni, eventi per grandi e piccini

La Parrocchia di Vigliano Biellese, organizza, dal 31 agosto al 3 settembre, la Festa Parrocchiale 2023.

Programma:

- Giovedì 31 agosto: “Giornata dei ragazzi”: dalle ore 7:30, alle 9:00, il ritrovo dei ragazzi delle scuole elementari e medie, per il giorno di festa con il pranzo e a seguire, giochi e attività con pizzata; ore 20:30, proiezione delle immagini d’estate presso il Chiostro.

- Venerdì 1° settembre: “Pomeriggio degli anziani”: ore 15:00 ritrovo in Chiesa, per il S. Rosario, ore 15:30, S. Messa e rito dell’unzione dei malati e rinfresco in oratorio; ore 21:00, incontro di preghiera per la comunità, con testimonianze della GMG di Lisbona.

- Sabato 2 settembre: dalle ore 9:00, sarà possibile portare in parrocchia le proprie specialità (torte, biscotti, marmellate e tutto ciò che si vorrà creare a favore dell’oratorio); ore 17:30, apertura della Sagra del dolce, dove saranno presenti i famosi “Cantucci dell’Assunta”; ore 18:00, Santa Messa; ore 19:00, apertura del Servizio Cena con piatti tipici, all’interno del Chiostro; alle ore 21:15, presso la Piazza della Chiesa, suonerà la Banda di Candelo-Valdengo.

- Domenica 3 settembre: ore 10:15, ritrovo della comunità in Piazza della Chiesa per il saluto al parroco; ore 10:30, S. Messa Solenne e a seguire l’aperitivo; ore 12:15, Pranzo della Festa presso il Chiostro; ore 17:00 Vespri Solenni; ore 18:00, S. Messa Vespertina; ore 19:15, estrazione della lotteria parrocchiale.

Si ricorda che la cucina del nuovo oratorio sarà in funzione dalle ore 19:00, a favore della Cena al termine degli eventi.