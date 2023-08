Valdengo, imbrattato il muro del centro sportivo. Pella: “Seconda volta che accade, basta”

Muro del centro sportivo di Valdengo imbrattato da sconosciuti. A darne notizia lo stesso sindaco Roberto Pella sui propri profili social: “Carissimi ragazzi, io stesso quando sono stato giovane ho commesso delle sciocchezze ma mai e poi mai mi sono permesso insieme ai miei compagni di scuola delle medie, ai miei compagni di squadra della Fulgor Valdengo o ai miei amici valdenghesi di imbrattare gli edifici comunali come invece avete fatto dietro le tribune del nostro centro sportivo. E’ un gesto che credetemi non porta a nessun riconoscimento tra gli amici se non quello di arrecare danno al decoro urbano e ai costi per la collettività di Valdengo. Per la seconda volta il personale comunale ha dovuto riverniciare il tutto cancellando scritte e disegni, alcuni anche vergognosi. Ve lo chiedo gentilmente e calorosamente, non da sindaco ma da amico: non fatelo più”.