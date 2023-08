Strada allagata e pianta a terra sulla strada per Oropa (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Strada allagata e pianta a terra in via Santuario per Oropa. Come segnalato da alcuni lettori, la carreggiata è stata invasa dall’acqua a causa dell’intenso nubifragio che si è abbattuto nella mattinata odierna. Un albero, invece, ha occupato una corsia. Si raccomanda prudenza alla guida.