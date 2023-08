“Sparisce” per 15 giorni ma ha il cellulare rotto: a Pettinengo il gesto dei Carabinieri non passa inosservato (foto di repertorio)

Storia a lieto fine a Pettinengo dove un uomo, nei giorni scorsi, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Da 15 giorni, infatti, non riusciva più a mettersi in contatto con l’anziano zio e ha cominciato a temere per la sua salute.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno appurato che l’81enne era in perfetta salute. Lo stesso avrebbe spiegato che il cellulare era rotto e non aveva potuto prenderne un altro. Da qui il gesto lodevole dei militari che hanno provveduto ad abilitarli un tablet così da comunicare con il nipote.