Sorpreso dal temporale, 82enne in difficoltà sul sentiero del Mombarone: soccorso in piena notte

Si è concluso intorno all'1.30 di questa notte, 27 agosto, l’intervento di recupero dell’escursionista rimasto bloccato lungo il sentiero che dal Rifugio Mombarone porta al piazzale di San Carlo di Graglia. In difficoltà un anziano di circa 82 anni, residente in paese.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo aveva raggiunto ieri mattina il Rifugio in elicottero per prendere parte alla festa in programma. Nel pomeriggio, aveva deciso di non utilizzare la navetta aerea e di scendere a piedi verso valle.

Ma una volta in cammino è rimasto sorpreso dal temporale improvviso che si è abbattuto in buona parte del Biellese: sfinito e infreddolito, si è fermato lungo il percorso e ha allertato i familiari descrivendo in maniera accurata dove si trovava. Era, infatti, ad un’ora di cammino dal colle di San Carlo.

In tarda serata, intorno alle 23, è giunta la chiamata al Soccorso Alpino da parte del figlio del pensionato che, nel frattempo, aveva ritrovato il genitore nei boschi. Così si sono subito attivate le squadre di terra per le operazioni di salvataggio. Una volta raggiunto, il pensionato è stato trasportato a valle e affidato alle cure dei sanitari del 118. Ora, si trova in ospedale, sotto osservazione.