Carabinieri a Salussola nella serata di ieri, 26 agosto, su richiesta di alcuni clienti di un locale. Stando al suo racconto, un uomo e una donna, visibilmente ubriachi, avrebbero cominciato a disturbare e insultare i presenti.

All’arrivo dei militari dell’Arma, la coppia è stata sanzionata per ubriachezza molesta. Non solo: la donna è stata anche denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale per aver proferito frasi ingiuriose verso le forze dell’ordine.