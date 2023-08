Verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza il 45enne che, nella serata di ieri, 26 agosto, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo a Cossato.

Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finito contro la cancellata di un’abitazione. Nell’impatto non è rimasto ferito.

Sottoposto dai Carabinieri agli accertamenti di rito è risultato positivo all’alcoltest con un tasso superiore a 1,5.