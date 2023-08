Ancora disagi nella notte per il maltempo: piante sulla strada a Valdilana e alta Valsessera (foto di repertorio)

Seconda notte consecutiva di interventi legati al maltempo. Diverse le segnalazioni di piante crollate a terra, o pericolanti, nei comuni di Valdilana e dell’alta Valsessera. In azione le squadre dei Vigili del Fuoco per la rimozione degli alberi e la messa in sicurezza delle zone colpite.