Scuola, ecco i servizi del Comune di Borriana

In vista dell'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 il Comune di Borriana ha organizzato i servizi di mensa, prescuola e doposcuola.

Le iscrizioni si presentano entro sabato 2 settembre sullo sportello on line presente sul sito internet comunale.

l genitori devono essere pertanto essere in possesso di spid oppure di carta identità elettronica. Soltanto i cittadini stranieri privi di spid o CIE possono accedere tramite registrazione.

Le iscrizioni tardive dovranno essere previamente concordate con il Comune (referente Rasolo Pier Antonio - tel. 015446104 interno 1). Mentre quelle inviate in presenza di debiti per servizi scolastici non pagati saranno mantenute in sospeso ed il servizio non sarà usufruito fino al saldo del debito.

Per i residenti a Borriana sono previste riduzioni tariffarie in relazione alla fascia ISEE di appartenenza: fascia fino a 6000 euro riduzione del 50%; da 6.000,01 a 9.000 riduzione del 30%; da 9.000,01 A 12000 riduzione del 10%.

Tutte le informazioni al link https://www.comune.borriana.bi.it/notizie-e-avvisi/servizi-scolastici-20232024?fbclid=IwAR2DTC4ELuD0NO2RAssg9qd2yrQMJjyXE2db3MZ5I0jlz16GcsGgJXxrn60