Magnano e Valdilana protagonisti della “Giornata del Panorama”

Nel 2023 giunge alla decima edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità: rappresentano il risultato di un’opera ingegnosa realizzata dalle generazioni del passato e lasciata in eredità a quelle future, oltre a identificare, nella visione del FAI, quell’intreccio virtuoso e indissolubile tra Natura e Cultura.

L’edizione di quest’anno è in programma per domenica 10 settembre e coinvolgerà dodici Beni del FAI in dieci regioni, da nord a sud della Penisola - Castello di Avio a Sabbionara d’Avio (TN), Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Castello della Manta a Manta (CN), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Torre del Soccorso a Tremezzina, località Ossuccio (CO), Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA) e Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento - a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

Un’occasione per sostare nel contesto di luoghi unici, “guardarsi intorno” con attenzione, lasciar spaziare lo sguardo e apprezzare con più consapevolezza la bellezza del paesaggio che ci circonda. Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, tra passeggiate panoramiche nelle cornici storiche e naturalistiche dei Beni, visite guidate tematiche accompagnati da guide specializzate, laboratori creativi, esperienze didattiche interattive, rassegne musicali, trekking al tramonto, escursioni nella vegetazione, esplorazioni marine e tanto altro ancora.

Protagonista assoluto di tutte le iniziative e le attività proposte è il patrimonio ambientale e paesaggistico che caratterizza e circonda questi luoghi: mari, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e fauna. Una vera e propria esperienza immersiva in tredici affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere osservati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti per i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Programma completo e informazioni su orari, costi e prenotazioni sul sito: www.giornatadelpanorama.it .

In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta. Molte le iniziative organizzate in PIEMONTE in occasione della Giornata del Panorama, che coinvolgeranno quattro Beni: il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), il Castello della Manta a Manta (CN), Villa Flecchia a Magnano ed Oasi Zegna.

A Magnano aprirà le porte Villa Flecchia, che vanta una posizione spettacolare in cima all’Anfiteatro Morenico di Ivrea e ospita una preziosa collezione d’arte – la Collezione Enrico – con opere dei più importanti esponenti della Scuola di Rivara, sodalizio artistico nato nel Canavese che sviluppò l'interpretazione sentimentale insieme a una definita ricerca del particolare realistico, tipica della pittura paesaggistica en plein air nata nell'Ottocento. Oltre 60 dipinti realizzati fra Ottocento e Novecento che raffigurano il paesaggio e l’incanto della montagna che si scorge dalle finestre, tra cui le romantiche vedute di Antonio Fontanesi.

Queste caratteristiche fanno della Villa un luogo ideale per una giornata di esplorazione dedicata al paesaggio: il pubblico potrà partecipare, alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30, a una visita guidata alle collezioni pittoriche oppure a una visita seguita da una lezione teorica e pratica di acquerello dal vero (prenotabile sul sito www,giornatadelpanorama.it ) alle ore 14.15 e 16.15, per realizzare la propria veduta da portare con sé in ricordo dell'esperienza vissuta.

Sarà inoltre possibile visitare liberamente il giardino e il campo da bocce. Biglietti di ingresso con visita guidata: Intero 7€; Studente (19-25 anni) e Bambino (6-18 anni) 5,50€; Iscritto FAI, Residente Comune di Magnano, Persone con disabilità e accompagnatore e altre convenzioni 4€; Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito; Pacchetto famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 19,50€. Biglietti di ingresso con visita guidata e lezione di acquerello: Intero 12€; Studente (19-25 anni) e Bambino (6-18 anni) 10,50€; Iscritto FAI, Residente Comune di Magnano, Persone con disabilità e accompagnatore e altre convenzioni 9€; Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito; Pacchetto famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 34,50€.

Per informazioni: www.collezioneenrico.it ; Villa Flecchia e Collezione Enrico, via per Zimone 3 – Magnano (BI), tel. 0125/778100, email faiflecchia@fondoambiente.it .

All’Oasi Zegna a Trivero Valdilana – Bene di proprietà della famiglia Zegna, patrocinato dal FAI dal 2014 – sarà scenario di “Paesaggio in musica”: due concerti all’aperto con la Direzione Artistica di Enrico Carraro e una passeggiata panoramica all’interno di questa vasta area naturalistica nelle Alpi biellesi a un’ora e mezza da Milano e Torino. Alle ore 10.30 nella radura della Cascina Caruccia si terrà il concerto “Sestetto di Ottoni” del Progetto Obiettivo Orchestra della Filarmonica Teatro Regio Torino – con Alessandro Chiesa, Vincenzo Lezza e Massimiliano Zenato alla tromba, Michelangelo Lotito al corno, Guido Zazzeron al trombone e Ivan Dal Santo alla tuba - che vedrà l’esecuzione dei brani: Amor Vittorioso di G. Gastoldi, Kyrie di A. Gabrieli, Song of the rebels of Zebrzydowsky (autore anonimo), Verbum caro factum est di H. L. Hassler, Blue moon di L. Hart e Sestetto di A. Bohme. Il pubblico potrà assistere alla performance accomodato sul prato o su balle di fieno, senza alcuna barriera tra sé e i musicisti.

Sempre in Cascina, a fine concerto, possibilità di picnic con i prodotti a km 0 dell’Agriturismo Oro di Berta (prenotazione obbligatoria telefonando al numero 015/756501). Alle ore 10.30 prenderà anche il via, da Località Stavello, l’itinerario panoramico fino al Santuario del San Bernardo, a cura della Delegazione FAI di Biella (dislivello 200 metri), mentre alle ore 16.30, a Trivero Valdilana (2 km circa dalla Cascina Caruccia), nel giardino di inizi Novecento che fu di Ermenegildo Zegna situato nel perimetro dell’omonimo Lanificio, si svolgerà il concerto “Orchestra d'archi Obiettivo Orchestra”, diretto da Biagio Salvatore Micciulla. L’Ensemble di archi della Filarmonica Teatro Regio Torino, in collaborazione con i giovani del progetto Obiettivo Orchestra, proporrà al pubblico Il Cardellino di A. Vivaldi, Serenata di E. Wolf-Ferrari, Nonetto di G. Sgambati e Divertimento K136 in Re Mag di W. A. Mozart. L’orchestra è composta da: Bratu Janine, Sabia Federica, Cerrato Samuele, Totaro Gabriele (violino 1); Grosa Martino, Scapola Andrea, Pennisi Salvatore Davide (violino 2); Rippo Matteis Tessa Paola, Pirela Montiel Moises Enmanuel (viola); Ciruolo Davide, Marchese Gabriele (violoncello); Campa Giovanni (contrabbasso); Capone Nicolò (flauto).

Sempre a Casa Zegna, dalle ore 10 alle 19 visite libere alla mostra “E il giardino creò l’uomo” di Roberto Coda Zabetta e alla mostra permanente “From Sheep to Shop” (ingresso gratuito). Biglietti di ingresso: Eventi a contributo in favore del FAI, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria scrivendo a biella@delegazionefai.fondoambiente.it. Per concerto “Sestetto di Ottoni”: Contributo 5€; Ridotto iscritti FAI 3€; Minori di 18 anni gratuito. Per concerto “Orchestra d’archi Obiettivo Orchestra”: Contributo 15€; Ridotto iscritti FAI 10€; Minori di 18 anni gratuito.

Per informazioni: www.oasizegna.com ; Oasi Zegna, via Guglielmo Marconi 23 – Trivero Valdilana (BI), tel. 015/7591463, email casazegna@fondazionezegna.org . Un ringraziamento speciale a Fondazione Zegna che è partner della decima edizione della “Giornata del Panorama”.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa, e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.