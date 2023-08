A Villa Era una conferenza sulla medicina Ayurvedica

La biblioteca di Villa Era ospiterà giovedì 7 settembre alle 17.30 la conferenza della Dott.ssa Maria Cristina Minniti sulla medicina Ayurvedica. La storica dimora di Vigliano Biellese fu la sede della rivista Eubiotica e del Centro ICARE che, a partire dagli anni Settanta diffusero la pratica dello yoga e dell’Ayurveda in Italia, attraverso convegni, corsi, seminari e pubblicazioni.

La conferenza sarà l’occasione per far conoscere a un vasto pubblico questa millenaria scienza che trae i suoi fondamenti dalle sacre scritture dell’Induismo ed opera attraverso una visione olistica dell’uomo. La conferenza è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. La Dott.ssa Maria Cristina Minniti è un Medico Chirurgo, specializzata in Ematologia, medico Ayurvedico, diplomata in “Tecniche di Panchakarma”, Direttrice del Corso per Medici della Scuola Ayurvedic Point.