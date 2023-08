Movida sicura, a Viverone controlli di Polizia: 15 sanzioni, una denuncia e 3 patenti ritirate

Nelle ultime tre settimane del mese di agosto, su disposizione della Questura di Biella, si sono intensificati i servizi di ordine e sicurezza pubblica del nostro territorio ad opera del personale della Polizia di Stato e degli agenti di Polizia Stradale, con l'ausilio dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

Gli interventi operativi si sono concentrati nelle serate di venerdì nelle zone della movida di Viverone, finita al centro dell'attenzione locale per episodi di cronaca che, nei mesi scorsi, ha visto l'intervento delle forze dell'ordine.

Nel corso di tali servizi, sono state identificate complessivamente più di 100 persone e, all'esito dei controlli di Polizia, 5 giovani sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale; inoltre, un minorenne è stato trovato con un coltellino (riposto nel borsellino) e non era in grado di giustificarne il possesso. L'arma è stata sequestrata e il ragazzo rischia ora una denuncia.

Infine, si è svolta una serrata attività di controllo di auto e mezzi proprio per prevenire l'abuso di sostanze alcoliche da parte di coloro che si mettono al volante. In questo caso, sono state 10 le sanzioni comminate negli ultimi tre venerdì di agosto e 3 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.