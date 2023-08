Strada delle Ramasse, è scontro tra Fratelli d'Italia e Provincia

Giornate calde anche dal punto di vista politico nel Biellese, ed in particolare lungo la Strade delle Ramasse, la provinciale che collega il Favaro a Pollone, dove qualche settimana fa la Provincia di Biella ha interdetto la circolazione a biciclette e moto.

Decisione contestata da Mario De Nile, Vice Sindaco di Gaglianico ed esponente di Fratelli d'Italia (leggi Strada Ramasse divieto).

Dura la replica del Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “De Nile non deve fare l'amministratore pubblico perchè un amministratore così è pericoloso. Non conosce la differenza tra l'ordinaria amministrazione e gli investimenti. La chiusura della Strada delle Ramasse è stata decisa da me insieme ai dirigenti ed al consigliere provinciale con delega alla viabilità Giulio Gazzola, che è persona seria e responsabile, e appartiene a Fratelli d'Italia come De Nile”.

“La chiusura – continua Ramella Pralungo - è stata inevitabile per motivi di sicurezza, venuta meno per bici e moto, perchè si era formato uno spazio tra il guardrail e la fine del sedime stradale. Abbiamo incaricato geologi e l'ufficio tecnico per un'analisi del problema in termini di costi preventivi, che si muovono da 1,5 e 2 milioni di euro. La Provincia è dotata di neanche 1 milione di euro dal Ministero per la manutenzione di 700 km di strade”.

“Quando Fratelli d'Italia dice che ci penseranno loro, – conclude Ramella Pralungo - rispondo che ci sono già stati ed hanno fatto un buco da 10 milioni di euro. Uno dei motivi perchè la Strada delle Ramasse non è stata manutenuta negli anni è proprio il dissesto finanziario della Provincia durante una giunta di centrodestra, di cui Fratelli d'Italia faceva parte ed aveva l'assessorato ai lavori pubblici”.