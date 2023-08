FdI, il segretario Franceschini risponde a Ramella Pralungo: “Su Strada delle Ramasse alcune precisazioni”

Le precisazioni del Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia:

“Mario De Nile, nostro ottimo assessore comunale a Gaglianico, ha mandato a titolo personale, in quanto sportivo e appassionato di attività outdoor, una lettera in cui si rammaricava del fatto che la Provincia avesse interdetto il traffico delle biciclette sulla strada delle Ramasse. In un ragionamento raffinato, si chiedeva come fosse possibile che lo stesso ente da un lato dichiara di avere risorse insufficienti per gestire gli attuali km di strade e dall’altra manifesta la volontà di realizzare delle strade nuove che inevitabilmente porteranno a più chilometri da gestire.

A questa lettera personale, vi è stata una spropositata risposta del presidente della Provincia che mi obbliga a prendere carta e penna. Con atteggiamenti da bullo e parole maleducate, che mal si addicono a un uomo delle istituzioni, Ramella arriva a definire De Nile 'un amministratore pericoloso' in quanto 'non conosce la differenza tra l’ordinaria amministrazione e gli investimenti'.

Spiace constatare che Ramella non ha nemmeno capito il testo della lettera di De Nile, sebbene scritta in italiano corrente e con semplici locuzioni. Indigna constatare che Ramella, per poter rispondere in modo così violento, non si è fatto scrupolo alcuno di fingere che De Nile avesse dichiarato cose che non ha dichiarato; nella lettera a NewsBiella mai si è parlato di usare i soldi per gli investimenti per gestire l’ordinaria amministrazione.

Spero che Ramella, a cui voglio bene umanamente, capisca che non è la menzogna il mezzo da usare per affermare le proprie tesi perché, come ci insegnavano gli anziani, 'le bugie hanno le gambe corte' e, aggiungo io, nell’era dei giornali on line e dei link… proprio cortissime”.

