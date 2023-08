Candelo, Ceria lascia il consiglio: "Atto dovuto per impegni professionali"

Mercoledì 23 agosto 2023 Fabrizio Ceria, consigliere comunale di Candelo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

A darne notizia sui social è il gruppo Candelo Città Possibile di cui Ceria faceva parte: "A Fabrizio va il ringraziamento di tutto il gruppo per l'impegno, il lavoro svolto e la determinazione nel portare avanti le nostre idee", scrive il gruppo.

Al suo posto entrerà in consiglio, Cristina Piacenza che porterà nuove energie al gruppo.

"Non mi è più possibile portare avanti il mio impegno da consigliere, perchè nei prossimi mesi mi aspetteranno più responsabilità nel mio lavoro e non riuscirei a dedicare alla politica tutto il tempo necessario", spiega Fabrizio Ceria, che non nasconde un po' di rammarico in questa scelta.

"Mi spiace perchè non potrò arrivare fino in fondo al mandato - conclude Ceria - , e quindi per quelle persone che avevano riposto la loro fiducia in me, ma anche perchè è stata dura in questi anni con la maggioranza perchè non c'è stato dialogo e non siamo riusciti nei nostri obiettivi".