A Masserano la Festa patronale 2023, in onore della Madonna Salus Infirmorum.

Nella Parrocchia di SS. Annunziata, a Masserano, si terrà la Festa patronale 2023. Le celebrazioni inizieranno giovedì 7 settembre, per concludersi domenica 10.

Programma:

- Giovedì 7: ore 16:00, Santa Messa presso la casa di riposo Infermeria San Carlo;

- Venerdì 8: a partire dal mattino, ci sarà la Santa Comunione agli ammalati nelle case;

- Sabato 9: ore 15:30, confessioni alla Chiesa Parrocchiale; alle 16:30 il Santo Rosario e recita della supplica “Salus Infirmorum”; a seguire, alle 17:00, la Santa Messa;

- Domenica 10: Natività di Maria Santissima, ore 10:00 Santa Messa Solenne in Chiesa Parrocchiale celebrata da Mons Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli. Al termine della processione le vie del paese verranno animate dalla banda “Pietro Generali” e ci sarà un rinfresco per tutti. Alle ore 16:00, il Concerto in cui gli ospiti avranno la possibilità di ascoltare il maestoso suono dell’organo dell’Annunziata. Il concerto verrà seguito da Ermanno De Stefani e Giacomo Baltera, con la voce del baritono Andrea Modenese.