Novità: una scuola per imparare un lavoro!

Abbandono scolastico e disoccupazione giovanile: due temi strettamente legati fra loro che colpiscono solo nel nostro paese centinaia di migliaia di giovani e che in seguito alla pandemia non hanno fatto altro che acuirsi, accompagnati da un sentimento diffuso di distacco nei confronti del sistema scolastico.

La possibilità di partecipare a corsi di formazione pratici e capaci di introdurre alla professione darebbe l’opportunità ai ragazzi di riavvicinarsi al mondo della scuola che non sarebbe più vista come un obbligo, ma un’opportunità per imparare un mestiere.

È questo l’obiettivo che Città Studi Biella si è posta con l’attivazione per l’anno scolastico 2023/24 di un percorso gratuito rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 15 ai 24 anni di età in possesso di licenza media che vogliono cominciare a lavorare nel mondo della ristorazione.

Il corso Accompagnamento alla Scelta Professionale è percorso orientativo, della durata di un anno, che presta particolare attenzione alle competenze professionali e prevede un periodo di stage della durata di 300 ore in aziende del settore alimentare.

Teoria, pratica e stage in azienda sono infatti i pilastri portanti dell’offerta formativa proposta a ragazze e ragazzi da Città Studi, che mette al primo posto l’introduzione degli allievi nel mondo del lavoro.

Per informazioni e iscrizioni:

Città Studi Biella

Corso G. Pella 10 Biella

015 8551131 / formazione@cittastudi.org/ www.cittastudi.org