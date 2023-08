Vercelli devastata dal nubifragio

Sabato pomeriggio a Vercelli. Alberi abbattuti, tetti divelti, danni ingenti anche all'interno delle abitazioni. Viale Garibaldi è bloccato in direzione Piazza Roma poco dopo l'incrocio con via Ara per la caduta di una pianta che è finita su una macchina e contro il condominio posto di fronte.

Chiuso anche il Sottopasso che collega piazza Roma all'Isola, per la caduta di una pianta che ha completamente ostruito l'accesso, mentre nella zona di piazza Roma e all'imbocco di corso Italia, enormi rami che si sono staccati dalle piante secolari rendono difficoltosa la circolazione. Occorre la massima prudenza negli spostamenti.

Davanti a Palazzo Tartara danneggiato il monumento a Galileo Ferraris, staccando i il busto, ora recuperato dalla Polizia comunale. Molte le segnalazioni di tetti sollevati e di intonaci caduti, problemi in via Vicenza e danneggiata una parte di copertura al teatro Civico. Intasato il centralino dei Vigili del Fuco, tutti fuori per affrontare l'emergenza.