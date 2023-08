Continuano le operazioni dei vigili del fuoco nel territorio di Sauze di Cesana, nella valle Argentera, per una serie di smottamenti che hanno interessato una zona turistica con diverse aree per il campeggio.

Ieri evacuate in totale 198 persone, che erano rimaste isolate per le frane, dai due elicotteri Drago intervenuti. In corso la ricerca di eventuali ulteriori persone da evacuare nelle aree isolate e la messa in sicurezza e rimozione, con mezzi per il movimento terra, del materiale franoso.