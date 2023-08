Dal Nord Ovest - Accoltella il padre mentre dorme, arrestato 30enne per tentato omicidio (foto di repertorio)

Un uomo di 30 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri a Torino. L’accusa è quella di tentato omicidio. Il giovane infatti ha accoltellato il padre di 62 anni mentre dormiva. L’uomo ha riportato delle ferite gravi alla schiena e alla coscia destra ed è stato quindi condotto alle Molinette in codice rosso.

L’arma utilizzata è un coltello da cucina. E’ stata la stessa vittima, riuscita a sfuggire dalle grinfie del figlio, a chiamare il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il 30enne in stato di agitazione, ma sono comunque riusciti ad arrestarlo evitando che la situazione degenerasse. Non è chiaro al momento il motivo del gesto così violento. In corso le indagini.