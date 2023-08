Resta coinvolto in un incidente, 41enne trovato con un tasso da record (foto di repertorio)

Resta coinvolto in un incidente stradale autonomo ma dopo l'alcol test viene trovato positivo con un tasso da record.

A finire nei guai un uomo di 41 anni, residente in Valle Cervo, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sarebbe stato trovato con valori superiori a 3,40. A effettuare gli accertamenti i Carabinieri della Stazione di Vigliano Biellese.