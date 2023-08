Disagi in quasi tutto il Biellese dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore. Anche a Bioglio è in atto la conta dei danni per bocca del sindaco Stefano Ceffa che, sui propri canali social, ha così scritto: “Abbiamo una rottura sull'acquedotto. CORDAR è avvisato e sta intervenendo. Se ci saranno novità aggiornerò”.