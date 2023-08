Doppio incidente a Biella, ferita una motociclista e scontro auto-monopattino

Doppio incidente stradale a Biella nel pomeriggio di ieri, 25 agosto. Il primo si è verificato in via Rosselli dove una motociclista di circa 26 anni è rimasta ferita, a seguito di uno scontro con un'auto. La giovane è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.

Qualche ora più tardi, scontro tra un veicolo e un monopattino in via Alcide De Gasperi. Fortunatamente i due conducenti sono rimasti indenni. Presenti i Carabinieri per i rilievi di rito.