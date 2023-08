Alpini di Curino e Brusnengo piangono la scomparsa di Michele Castenetto

Lutto tra gli Alpini di Brusnengo e Curino per la morte di Michele Castenetto. Il ricordo della penna nera è stato diffuso sui canali social del gruppo: “Con infinita tristezza devo comunicare che l'Alpino Michele Castenetto (uno storico vecio del nostro gruppo) ha posato lo zaino a terra per percorrere l'ultimo suo viaggio verso il paradiso di cantore e raggiungere gli altri 'nostri' Alpini che lo aspetteranno con un sorriso. Grazie Michele per tutto quello che hai fatto per il nostro gruppo. A nome di tutto il consiglio direttivo”.