Grande partecipazione di pubblico alla terza edizione di Bürsch in Festival FOTO

Si è concluso il 20 agosto a Miagliano l’itinerario 2023 di Bursch in Festival, iniziato il 2 agosto a Piaro. Il cammino conoscitivo geografico e storico nella Valle del Cervo ha toccato: Piaro, Rialmosso, Passobreve, Riabella, Rosazza, Montesinaro, Locato superiore, Valmosca, San Giovanni d’Andorno e infine Miagliano.

Il tema trattato in ogni borgata è stato ScuolaStoria e in ogni luogo sono state raccontate le vicende relative alla scuola di borgata non solo grazie agli interventi di esperti locali e alle ricerche archivistiche curate dal Centro di Documentazione dell’Alta Valle Cervo La Bursch, ma anche in chiave teatrale con la regia di Veronica Rocca e Paolo Zanone per A.R.S. Teatrando con i testi (basati su dati storici) di Danilo Craveia e Anna Bosazza.

Una parte di danza o musica, proposta e curata da Eleonora Celano per Opificiodellarte, ha concluso ogni serata. Il pubblico ha premiato l’iniziativa con una presenza costante e assidua. Molti dei partecipanti possono vantare la cartolina di partecipazione completa dei 10 timbri necessari a ricevere un piccolo omaggio da parte della Fondazione Opera Pia Laicale del Santuario di San Giovanni d’Andorno (sarà possibile ritirare l’omaggio durante il festival #fuoriluogo dal 31 agosto al 3 settembre presso il desk di Opificiodellarte a Biella, oppure richiederlo alle guide ecomuseali ogni domenica di apertura al Santuario di San Giovanni d’Andorno).

Nonostante la quantità di eventi che ha animato la Bürsch nel mese di agosto, più di 1500 persone si sono spinte nelle borgate per scoprire non solo la storia della scuola, ma anche qualche angolo del territorio magari ignoto. Assidua anche la partecipazione social che ha consentito al Centro Documentazione Alta Valle del Cervo di condividere e diffondere le immagini di un’estate alla scoperta delle borgate del territorio premiata da un clima sempre favorevole, seppur spesso non mite (IG @altavallecervo). Fondamentale il ruolo delle comunità locali che hanno accolto sempre con calore i visitatori e hanno offerto loro assaggi e degustazioni di prodotti locali.

“Il successo del 2023 non può che spingerci a dare per certa una quarta edizione nel 2024” commenta Pierluigi Touscoz, presidente della Fondazione Opera Pia Laicale Santuario di San Giovanni d’Andorno. “Abbiamo già un’idea progettuale più che concreta, ma per ora non sveliamo nulla!” aggiungono Danilo Craveia e Anna Bosazza. “Non possiamo deludere chi ci ha seguito e ci ha sempre manifestato apprezzamento e curiosità per quanto è stato proposto” dichiarano tutti coloro che a vario titolo sono stati coinvolti, confidando nell’appoggio dei finanziatori. Il progetto si è svolto in collaborazione e con il contributo dei comuni di: Campiglia Cervo, Piedicavallo, Rosazza, Sagliano Micca, Andorno Micca, Miagliano e inoltre: Unione Montana Valle Del Cervo - "La Bürsch", Valle Dell'acqua. Con il sostegno economico di Fondazione CR Biella.