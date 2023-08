Cavaglià, ️manifestazione d'interesse per la messa a disposizione di spazi murari nel centro storico

Sono riaperti i termini della manifestazione di interesse rivolta all'individuazione di spazi murari in Cavaglià di proprietà di privati, in linea con l’atto di indirizzo espresso con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2023, con l’obiettivo di promuovere progetti finalizzati a valorizzare il centro storico del paese, attraverso l’espressione artistica della street art, tramite la realizzazione di murales. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 8 settembre alle 12.30.