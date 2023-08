Maltempo nel fine settimana, è allerta gialla anche nel Biellese

“Da ieri sera un’area depressionaria centrata sulle isole Britanniche e in lento allungamento verso sud arriva a lambire l’arco alpino nordoccidentale, addossandosi più decisamente ai rilevi durante la giornata di oggi; domenica è atteso il transito dell’asse della saccatura sulla nostra regione. La bassa pressione in arrivo porterà con sé aria più fresca in quota che, assieme a flussi umidi sudoccidentali, provocherà un progressivo aumento dell'instabilità sul Piemonte”. A scriverlo, ieri pomeriggio, Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Da oggi pomeriggio e per tutto il fine settimana, complice anche un drastico calo delle temperature, sono attesi temporali forti o molto forti su quasi tutto il territorio regionale; fenomeni meno intensi sono previsti sul Piemonte sudoccidentale limitatamente alla giornata di sabato. Il maltempo diffuso proseguirà per la giornata di domenica e lunedì. Visti i fenomeni attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali sui settori settentrionali (zone A,B) e nordoccidentali (zone C,D). L’allerta gialla estesa alle pianure del Novarese, Vercellese e Torinese (zone I,L) e ai settori meridionali orientali (zone G,H). Saranno possibili grandinate, fulminazioni, forti raffiche di vento, locali allagamenti e isolati fenomeni di versante”.