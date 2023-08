Euro 5 diesel, stop da metà settembre a Biella, Cossato e a Valdilana. La parola ai sindaci

"Fatto salvo che la tutela della salute è fondamentale, questo provvedimento va però a colpire una classe di auto che dal punto di vista tecnologico non è così indietro. Gli euro 5 non sono così in là con gli anni". Questo il pensiero del sindaco di Cossato Enrico Moggio sul divieto di circolazione degli Euro 5 diesel da metà settembre nel suo comune, come in quello di Valdilana e a Biella Leggi Dal 15 settembre stop

"Partiamo dal fatto che la Regione non ha fatto una scelta - continua Moggio - ma ha dovuto adeguarsi a quanto ha sentenziato l'Europa. Si spera solamente che si propongano soluzioni alternative. Ci sono persone che devono andare al lavoro con l'auto, e non parliamo di metropoli come Milano e Torino dove ci sono mezzi pubblici. Che bus ci sono a Cossato? E poi sarà di difficile applicazione. Non abbiamo telecamere adatte allo scopo, dovremmo solo verificare con posti di blocco".

"Riconoscendo la necessità di rispondere alla Regione, correttamente sotto il profilo amministrativo - spiega il vice Sindaco Cristina Sasso - . Il comune di Valdilana in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione, ha emesso l'Ordinanza n 134 del 28/09/2021, a suo tempo trasmessa alla Regione, che è applicata nelle frazioni e nei nuclei abitati non serviti dal trasporto pubblico locale in maniera continuativa nelle 24ore, andando di fatto ad esonerare l'intero territorio comunale dalle limitazioni. Si tratta di un provvedimento che ha senso se applicato in un territorio servito dai mezzi pubblici, ma non è il nostro caso".

"Il problema - entra nel merito il vice Sindaco - è che Valdilana ha 110 frazioni. Per noi è impossibile fare controlli per verificare la conformità di tutti i veicoli che vi transitano. E poi è troppo chiedere a delle famiglie di cambiare l'auto per non averla euro 5. Tante nella nostra zona usano quelle di seconda mano". La salute prima di tutto però in ogni caso: "Sicuramente è giusto pensare alla salute dei cittadini - conclude il vice Sindaco - , ma infatti è proprio per questo che sul nostro territorio di Valdilana sono inoltre presenti dei dispositivi di rilevazione della qualità dell'aria che ad oggi hanno rilevato indici ben al di sotto delle soglie limite".

Corradino ha parlato della questione in una diretta social ieri venerdì 25 agosto: "La normativa è chiara - ha esordito il Sindaco -, per quanto riguarda Biella l'Euro 5 diesel non potrà circolare in alcune zone della città, in un quadrilatero delimitato tra via Repubblica, via Pietro Micca, via Mazzini, via Dante, a meno che non si applichi un dispositivo che permette di contare i chilometri e allora a quel punto potrete circolare anche in quelle vie con l'auto. Nel centro della città è il divieto, praticamente dove c'è la ZTL. Non ci saranno problemi più di tanto, potete stare tranquilli. L'impatto è minimo".