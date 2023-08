Buco nell'asfalto sulla provinciale di Massazza, una lettrice: "Da luglio è stata solo messa una transenna"

Buongiorno, sono una residente a Villanova Biellese e vorrei parlare del buco nella provinciale che porta Massazza. Già a luglio, proprio qui su newsbiella.it avete parlato di questo buco (leggi Buco nell'asfalto), e ad oggi, non è ancora stato fatto niente.

La preoccupazione è anche dovuta al fatto che passando con la macchina in quel punto, c'è un forte dislivello, come se la strada stesse cedendo. Siccome abbiamo già avuto lo stesso problema qualche anno fa,mi chiedo perché ancora non si sia fatto niente.

Fra poco ricomincia a pieno lavoro e scuola, se chiuderanno la strada più avanti, noi residenti qui avremo enormi disagi: i pullman x portare i ragazzi a scuola come faranno a passare se chiuderanno tutto? E noi lavoratori saremo costretti a fare un giro assurdo per riuscire a raggiungere anche solo Verrone.

Per favore, fate luce su questo problema visto che da luglio l'unica cosa che è stata fatta è quella di mettere una transenna! Grazie