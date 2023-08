"Grazie, caro Efrem, per quanto ci hai insegnato"

Caro Efrem, quando se ne vanno le persone di una volta, quelle con cui abbiamo condiviso, in vario modo, momenti ed esperienze di vita, un pezzo del nostro cuore, della nostra storia, del nostro paese, se ne va con loro. Voglio dedicare questo ricordo e dimostrare tutta la mia vicinanza ai tuoi cari e soprattutto alla tua amata Andreina, la tua sposa che ha vissuto al tuo fianco e ti è stata di gioia e conforto fino all’ultimo giorno. Salutarti vuol dire salutare un grande amico, un signore, una bella persona che ha fatto tanto per il suo paese e ci ha lasciato un bell’esempio da seguire nell’impegno per ciò che vale la pena, per ciò in cui si crede e che può aiutare ad unire la vita della comunità. E questo nel tuo lavoro, con l’attività di carrozziere svolta con grande professionalità e serietà, nello sport con la Valle Cervo, la tua squadra del cuore di cui eri presidente onorario, e con il mitico Ferragosto Andornese.

Il Ferragosto eri ”tu”, anima e cuore di quella manifestazione unica nel suo genere a cui la gente accorreva da tutto il Biellese. Gli anni d’oro del tuo Ferragosto rimangono nei miei ricordi di bambina come un qualcosa di affascinante, incantevole e stupendo che, insieme alle giostre, alle bancarelle, al profumo del torrone e dello zucchero filato, rendevano indimenticabili quelle sere d’estate. E mi rivedo tra la folla, sulle spalle del mio papà, ad attendere di veder arrivare i grandi personaggi del mondo dello spettacolo che sono passati in quegli anni ‘60 e ‘70 dal palco del nostro Ferragosto. E poi l’incanto del Parco la Salute con le sue luci, la musica, la festa…. E ancora i festival bandistici delle domeniche pomeriggio, bellissime esibizioni di grandi bande musicali che riempivano delle loro note quelle giornate di festa.

Molti anni dopo, ricordo, negli anni trascorsi nell’Amministrazione Comunale, dal 2009 al 2014, la tua presenza amichevole accanto a noi mettendo a nostra disposizione la tua lunga esperienza nel darci buoni consigli e sostegno morale. Molto spesso ci venivi a trovare il sabato mattina, nelle ore di ricevimento al pubblico; come dimenticare le belle chiacchierate su ciò che ti appassionava e ha riempito la tua lunga vita di gioia e soddisfazioni! Ti accaloravi quando ci proponevi soluzioni e progetti per ridare nuova vita e splendore al Parco La Salute, al Ferragosto e al paese. E ancora ricordo la tua costante presenza, fino agli ultimi anni, quando partecipavi con passo ormai incerto, ma sempre con grinta e cuore, alla celebrazione del 25 aprile, dove non mancavano i tuoi interventi e testimonianze incisivi e mirati.

Grazie, caro Efrem, per quanto ci hai insegnato, per le esperienze condivise, per l’amicizia con cui ci hai trattati e che, nonostante il carattere pronto, celava un grande cuore. E infine, a livello più personale, vorrei esprimerti un grande grazie per l’amicizia con il mio papà Renzo, anche lui titolare di un’attività artigianale e commerciale in paese e incaricato della manutenzione elettrica del Ferragosto. Ed in più tuo coscritto, con cui avete condiviso tante feste con gli amici del ’25. Grazie soprattutto per gli ultimi anni in cui lo venivi a prendere in macchina, quando lui non guidava più, per partecipare al pranzo dei coscritti. Io gli tenevo compagnia mentre ti aspettava al cancello, ed ero contenta di vedervi andare via insieme, sempre eleganti, di quella eleganza semplice e sobria di una volta.

Ora mi piace pensare che ti abbia atteso alle porte del Cielo, al termine del tuo viaggio terreno, con il bel sorriso con cui ti attendeva sul cancello di casa per andare ad una giornata di festa.

Ciao Efrem!